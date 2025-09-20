Режим ЧС ввели в Амурской области после схода вагонов и крана
Обложка © Telegram / Дальневосточная транспортная прокуратура
В Амурской области после аварии на железной дороге действует режим чрезвычайной ситуации. В Тындинском округе сошли с рельсов два вагона платформ и укладочный кран, в результате чего погибли два человека, ещё двенадцать пострадали.
По информации МЧС региона, режим ЧС введён распоряжением № 341-р в пятницу, 19 сентября, чтобы обеспечить оперативное реагирование на последствия аварии и безопасность жителей округа.
«В Тындинском муниципальном округе введён режим ЧС в связи с происшествием на железной дороге», – сообщили в главке МЧС Амурской области.
Пострадавших в аварии доставили в больницы. Двое находятся в реанимации, уточнили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ.
«Пострадало всего 14 человек, скончалось двое. Двенадцать – в медучреждении, из них два человека – в реанимации», – говорится в сообщении ведомства.
Ранее Life.ru писал, что инцидент произошёл 19 сентября около 20:40 на перегоне Беленькая – Федосеев, когда работники проводили замену рельсошпальной решётки. В этот момент сошли с рельсов два вагона и укладочный кран. Следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении требований охраны труда, повлекшем смерть двух человек.