Режим ЧС ввели в Амурской области после схода вагонов и крана

В Амурской области после аварии на железной дороге действует режим чрезвычайной ситуации. В Тындинском округе сошли с рельсов два вагона платформ и укладочный кран, в результате чего погибли два человека, ещё двенадцать пострадали.

По информации МЧС региона, режим ЧС введён распоряжением № 341-р в пятницу, 19 сентября, чтобы обеспечить оперативное реагирование на последствия аварии и безопасность жителей округа.

«В Тындинском муниципальном округе введён режим ЧС в связи с происшествием на железной дороге», – сообщили в главке МЧС Амурской области.

Пострадавших в аварии доставили в больницы. Двое находятся в реанимации, уточнили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ.

«Пострадало всего 14 человек, скончалось двое. Двенадцать – в медучреждении, из них два человека – в реанимации», – говорится в сообщении ведомства.