Двое погибли и 12 пострадали при сходе вагонов и крана в Амурской области

В результате схода двух вагонов платформ и укладочного крана в Амурской области погибли два человека и пострадали 14. Об этом сообщила Дальневосточная транспортная прокуратура.

По предварительным данным, инцидент произошёл 19 сентября около 20:40 по местному времени. На перегоне Беленькая — Федосеев в Тындинском регионе Дальневосточной железной дороги работники проводили замену рельсошпальной решётки в рамках «технологического окна». В этот момент произошёл сход указанных вагонов и крана.

Сход вагонов в Амурской области. Видео © Telegram / Дальневосточная транспортная прокуратура

«Пострадало 14 человек, из них двое погибли. На место происшествия выезжал Тындинский транспортный прокурор Александр Ионов», — говорится в Telegram-канале прокуратуры.

Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ сообщило, что следователи возбудили уголовное дело. Оно открыто по признакам преступления, предусмотренного частью третьей статьи 143 УК РФ — нарушение требований охраны труда, повлекшее смерть двух человек.