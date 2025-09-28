Один человек погиб при столкновении катера с баржей на Волге под Самарой
Обложка © ТАСС / Валерий Матыцин
В Самарской области при столкновении моторной лодки и баржи погиб один человек, ещё один получил травмы. Инцидент произошёл возле пристани Шелехметь, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.
«Предварительно, погиб один человек, пострадал один человек, личные данные устанавливаются», — говорится в сообщении.
Утечки горюче-смазочных материалов зафиксировано не было, движение по судоходному каналу не было ограничено. На месте происшествия работают экстренные службы.
А ранее Life.ru сообщал, как на Волге в Татарстане опрокинулся прогулочный катер. Всего в результате трагедии погибло четыре человека.
Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.