Один человек погиб при столкновении катера с баржей на Волге под Самарой

В Самарской области при столкновении моторной лодки и баржи погиб один человек, ещё один получил травмы. Инцидент произошёл возле пристани Шелехметь, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.

«Предварительно, погиб один человек, пострадал один человек, личные данные устанавливаются», — говорится в сообщении.

Утечки горюче-смазочных материалов зафиксировано не было, движение по судоходному каналу не было ограничено. На месте происшествия работают экстренные службы.