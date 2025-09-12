Три человека погибли при опрокидывании прогулочного катера в Татарстане

На Волге в Татарстане опрокинулся прогулочный катер, на борту которого находились шесть человек. Об этом сообщает пресс-служба Цетрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

По данным «Рен-ТВ», трое пассажиров лодки погибли, но официальных подтверждений этому пока нет. Сотрудники следственных служб устанавливают обстоятельства происшествия.