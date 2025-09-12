Единый день голосования
12 сентября, 09:54

Три человека погибли при опрокидывании прогулочного катера в Татарстане

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mindscape studio

На Волге в Татарстане опрокинулся прогулочный катер, на борту которого находились шесть человек. Об этом сообщает пресс-служба Цетрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

По данным «Рен-ТВ», трое пассажиров лодки погибли, но официальных подтверждений этому пока нет. Сотрудники следственных служб устанавливают обстоятельства происшествия.

Три человека чуть не утонули в Петербурге из-за бревна
Ранее Life.ru рассказывал, как молодой человек погиб после поездки на катере по каналу Грибоедова в Петербурге. Всё случилось, когда мужчина пришвартовал лодку — он хотел сойти на причал, но внезапно оступился, упал в воду и утонул.

