Три человека погибли при опрокидывании прогулочного катера в Татарстане
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mindscape studio
На Волге в Татарстане опрокинулся прогулочный катер, на борту которого находились шесть человек. Об этом сообщает пресс-служба Цетрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.
По данным «Рен-ТВ», трое пассажиров лодки погибли, но официальных подтверждений этому пока нет. Сотрудники следственных служб устанавливают обстоятельства происшествия.
Ранее Life.ru рассказывал, как молодой человек погиб после поездки на катере по каналу Грибоедова в Петербурге. Всё случилось, когда мужчина пришвартовал лодку — он хотел сойти на причал, но внезапно оступился, упал в воду и утонул.