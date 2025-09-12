Число погибших при крушении катера на Волге выросло до четырёх

Число погибших в результате крушения катера на Волге в Татарстане увеличилось до четырёх человек. Об этом сообщает SHOT .

Инцидент произошёл рядом с посёлком Октябрьский. По информации канала, на борту находилась компания из семи человек. Они отмечали день рождения. Водитель не справился с управлением, судно перевернулось и все упали в воду. Троим участникам роковой прогулки удалось самостоятельно выбраться на берег, четверо утонули. Всего по нормам на катере могло находиться не более 6 человек.