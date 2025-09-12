Единый день голосования
12 сентября, 10:53

Число погибших при крушении катера на Волге выросло до четырёх

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Nikola Bilic

Число погибших в результате крушения катера на Волге в Татарстане увеличилось до четырёх человек. Об этом сообщает SHOT.

Инцидент произошёл рядом с посёлком Октябрьский. По информации канала, на борту находилась компания из семи человек. Они отмечали день рождения. Водитель не справился с управлением, судно перевернулось и все упали в воду. Троим участникам роковой прогулки удалось самостоятельно выбраться на берег, четверо утонули. Всего по нормам на катере могло находиться не более 6 человек.

Напомним, на Волге в Татарстане опрокинулся прогулочный катер. Ранее сообщалось о троих погибших. Сотрудники следственных служб устанавливают обстоятельства происшествия.

Александра Мышляева
