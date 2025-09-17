Владимир Путин
17 сентября, 12:16

Спасатели извлекли из озера тела троих погибших в Забайкалье геологов

Обложка © Telegram / МЧС Забайкальского края

Водолазы МЧС обнаружили и подняли тела троих пассажиров вездехода, утонувшего в озере на территории Каларского округа Забайкальского края. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Забайкальскому краю.

«По состоянию на 19:15 (13:15 мск. — Прим. Life.ru) водолазами ГУ «Забайкалпожспас» извлечены тела трёх погибших на озере в Каларском муниципальном округе. На сегодняшний день работы завершены, сводный отряд на вертолёте Ми-8 вернулся в Чару», — говорится в сообщении.

Поисково-спасательная операция приостановлена в связи с наступлением темноты и будет возобновлена 18 сентября.

Напомним, ранее гусеничный вездеход с девятью геологами съехал в озеро Амудиса Каларского муниципального округа в Забайкалье. Четыре человека смогли выбраться из воды, остальные пять — погибли. По факту инцидента заведено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

