Спасатели извлекли из озера тела троих погибших в Забайкалье геологов

Водолазы МЧС обнаружили и подняли тела троих пассажиров вездехода, утонувшего в озере на территории Каларского округа Забайкальского края. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Забайкальскому краю.

«По состоянию на 19:15 (13:15 мск. — Прим. Life.ru) водолазами ГУ «Забайкалпожспас» извлечены тела трёх погибших на озере в Каларском муниципальном округе. На сегодняшний день работы завершены, сводный отряд на вертолёте Ми-8 вернулся в Чару», — говорится в сообщении.