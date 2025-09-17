Владимир Путин
17 сентября, 02:09

Вертолёт МЧС вылетел к озеру в Забайкалье, где затонул вездеход с людьми

Обложка © Telegram / МЧС Забайкальского края

Вертолёт со спасателями отправился к озеру Амудиса в Забайкалье, где затонул вездеход с людьми. Об этом сообщило главное управление МЧС России по региону в Telegram-канале.

«Сотрудники ГУ МЧС России по Забайкальскому краю, водолазы поисково-спасательной службы Забайкальского края, а также сотрудники полиции вылетели на вертолёте в Каларский муниципальный округ, где произошёл съезд гусеничного вездехода с геологами в озеро Амудиса», — уточнили в ведомстве.

Главное управление МЧС по Забайкальскому краю работает в режиме «Повышенная готовность». Обстановка находится на особом контроле у губернатора Александра Осипова и чрезвычайного ведомства.

Напомним, ранее гусеничный вездеход с девятью геологами съехал в озеро Амудиса Каларского муниципального округа в Забайкалье. Четыре человека смогли выбраться из воды, судьба остальных остаётся неизвестной. По факту инцидента заведено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Виталий Приходько
