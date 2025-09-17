МАК обнародовал промежуточный отчёт по делу о крушении Ан-24 в Амурской области

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) обнародовал промежуточный отчёт по расследованию катастрофы, произошедшей 24 июля 2025 года возле аэропорта Тынды в Амурской области.

В документе собраны сведения, полученные комиссией на данный момент: данные о техническом состоянии воздушного судна, анализ подготовки экипажа и его действий в полёте. Отчёт подготовлен в соответствии с российскими нормами расследования происшествий с гражданскими судами и международными требованиями, закреплёнными в приложении 13 к Конвенции ИКАО.

В комитете уточнили, что опубликованные материалы отражают лишь часть информации и могут быть дополнены после завершения исследований. Специалисты продолжают проверку работы систем самолёта Ан-24, изучают отдельные агрегаты и сопоставляют полученные данные с показаниями участников расследования.