Владимир Путин
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 сентября, 01:01

МАК обнародовал промежуточный отчёт по делу о крушении Ан-24 в Амурской области

Место падения Ан-24. Обложка © Telegram / Дальневосточная транспортная прокуратура

Место падения Ан-24. Обложка © Telegram / Дальневосточная транспортная прокуратура

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) обнародовал промежуточный отчёт по расследованию катастрофы, произошедшей 24 июля 2025 года возле аэропорта Тынды в Амурской области.

В документе собраны сведения, полученные комиссией на данный момент: данные о техническом состоянии воздушного судна, анализ подготовки экипажа и его действий в полёте. Отчёт подготовлен в соответствии с российскими нормами расследования происшествий с гражданскими судами и международными требованиями, закреплёнными в приложении 13 к Конвенции ИКАО.

В комитете уточнили, что опубликованные материалы отражают лишь часть информации и могут быть дополнены после завершения исследований. Специалисты продолжают проверку работы систем самолёта Ан-24, изучают отдельные агрегаты и сопоставляют полученные данные с показаниями участников расследования.

Окончательный отчёт с выводами и полной реконструкцией обстоятельств трагедии планируется опубликовать после завершения всех технических и экспертных процедур.

Самолёт Ан-2 разбился в Ростовской области
Самолёт Ан-2 разбился в Ростовской области

Напомним, авиакатастрофа с Ан-24 на маршруте Хабаровск — Благовещенск — Тында произошла 24 июля в Амурской области. На борту находились 48 человек, включая пятерых детей. Никто не выжил. Ранее МАК опубликовал речевую информацию с регистратора перед падением Ан-24.

BannerImage
Тимур Хингеев
  • Новости
  • Авиакатастрофы
  • Происшествия
  • Амурская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar