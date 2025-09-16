«Низко земля»: МАК раскрыл последние слова экипажа разбившегося в Приамурье Ан-24
МАК опубликовал речевую информацию с регистратора перед падением Ан-24
Место падения Ан-24. Обложка © Telegram / Дальневосточная транспортная прокуратура
В последние секунды перед крушением самолёта Ан-24 под Тындой экипаж обратил внимание на высоту полёта. Звуковой регистратор зафиксировал речевую информацию, указано в предварительном отчёте Международного авиационного комитета.
«В период с 12:56:41 по 12:56:44 звуковым регистратором зафиксирована речевая информация от СРППЗ: «Проверь высоту. Низко земля. Низко земл…». В 12:56:44 – окончание записи звукового самописца. Начиная с 12:58:38, диспетчер неоднократно вызывал экипаж по радио. Ответа не последовало», — указано в документе.
Напомним, авиакатастрофа с Ан-24 на маршруте Хабаровск — Благовещенск — Тында произошла 24 июля в Амурской области. На борту находились 48 человек, включая пятерых детей, никто из них не выжил. В офисах владельца самолёта — авиакомпании «Ангара» — прошли обыски.