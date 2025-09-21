На Волге под Нижним Новгородом перевернулась лодка, один человек погиб

В районе села Просек Нижегородской области на реке Волга перевернулась лодка с тремя мужчинами на борту. Об этом сообщается в телеграм-канале ГУ МЧС России по региону.

«В районе села Просек Лысковского округа на реке Волга перевернулась лодка с тремя мужчинами на борту. <...> К сожалению, 48-летний мужчина спастись не смог и скончался», — говорится в сообщении.