На Волге под Нижним Новгородом перевернулась лодка, один человек погиб
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vitaliy Kuchma
В районе села Просек Нижегородской области на реке Волга перевернулась лодка с тремя мужчинами на борту. Об этом сообщается в телеграм-канале ГУ МЧС России по региону.
«В районе села Просек Лысковского округа на реке Волга перевернулась лодка с тремя мужчинами на борту. <...> К сожалению, 48-летний мужчина спастись не смог и скончался», — говорится в сообщении.
Как уточнили в МЧС, благодаря оперативным действиям очевидцев, проплывавших мимо на другом судне, двое человек были спасены.
А ранее Life.ru сообщал, как на Волге в Татарстане опрокинулся прогулочный катер. Всего в результате трагедии погибло четыре человека.