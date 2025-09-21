Интервидение
21 сентября, 13:55

На Волге под Нижним Новгородом перевернулась лодка, один человек погиб

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vitaliy Kuchma

В районе села Просек Нижегородской области на реке Волга перевернулась лодка с тремя мужчинами на борту. Об этом сообщается в телеграм-канале ГУ МЧС России по региону.

«В районе села Просек Лысковского округа на реке Волга перевернулась лодка с тремя мужчинами на борту. <...> К сожалению, 48-летний мужчина спастись не смог и скончался», — говорится в сообщении.

Как уточнили в МЧС, благодаря оперативным действиям очевидцев, проплывавших мимо на другом судне, двое человек были спасены.

Спасатели извлекли из озера тела троих погибших в Забайкалье геологов
А ранее Life.ru сообщал, как на Волге в Татарстане опрокинулся прогулочный катер. Всего в результате трагедии погибло четыре человека.

Мария Любицкая
