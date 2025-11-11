Названа причина крушения вертолёта в Дагестане с пятью жертвами

Следствие продолжает выяснять обстоятельства крушения вертолёта Ка-226 в Дагестане. Инцидент произошёл 7 ноября близ посёлка Ачи-су, воздушное судно выполняло рейс по маршруту Кизляр – Избербаш. Пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ назвало предварительной причиной ошибку пилотирования.

На борту находились шесть человек. Пятеро из них погибли, один пациент госпитализирован в реанимацию.

Бортовой самописец был изъят и передан в МАК для детального анализа. Следствие сообщает, что, согласно предварительной расшифровке, технических неисправностей у вертолёта не было. В связи с этим основной версией катастрофы считается ошибка пилотирования. В рамках уголовного дела назначен комплекс экспертиз, чтобы установить все причины трагедии.