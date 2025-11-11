Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 ноября, 10:23

Названа причина крушения вертолёта в Дагестане с пятью жертвами

Обложка © Южная транспортная прокуратура

Обложка © Южная транспортная прокуратура

Следствие продолжает выяснять обстоятельства крушения вертолёта Ка-226 в Дагестане. Инцидент произошёл 7 ноября близ посёлка Ачи-су, воздушное судно выполняло рейс по маршруту Кизляр – Избербаш. Пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ назвало предварительной причиной ошибку пилотирования.

На борту находились шесть человек. Пятеро из них погибли, один пациент госпитализирован в реанимацию.

Бортовой самописец был изъят и передан в МАК для детального анализа. Следствие сообщает, что, согласно предварительной расшифровке, технических неисправностей у вертолёта не было. В связи с этим основной версией катастрофы считается ошибка пилотирования. В рамках уголовного дела назначен комплекс экспертиз, чтобы установить все причины трагедии.

Развалился на куски: Момент крушения частного вертолёта в Дагестане попал на видео
Развалился на куски: Момент крушения частного вертолёта в Дагестане попал на видео

Напомним, 7 ноября в Дагестане частный вертолёт, следовавший из Кизляра в Избербаш, потерпел крушение в районе посёлка Ачи-Су и упал на дом. Четыре человека погибли сразу, а позднее ещё один скончался в больнице.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Никита Никонов
  • Новости
  • Авиакатастрофы
  • Происшествия
  • Дагестан, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar