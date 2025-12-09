Упавший в Ивановской области Ан-22 совершал плановый облёт после ремонта

В Ивановской области, в районе Уводьского водохранилища, потерпел крушение самолёт Ан-22, который проводил плановый облёт после технического обслуживания. По данным оперативных служб, фрагменты самолёта обнаружены на поверхности водоёма.

На борту самолёта находились члены экипажа, судьба которых пока не известна. Силовики и спасательные службы уже прибыли на место происшествия и проводят поисково-спасательные работы.