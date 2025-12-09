Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 декабря, 09:50

Упавший в Ивановской области Ан-22 совершал плановый облёт после ремонта

Обложка © ТАСС / Александр Рюмин

Обложка © ТАСС / Александр Рюмин

В Ивановской области, в районе Уводьского водохранилища, потерпел крушение самолёт Ан-22, который проводил плановый облёт после технического обслуживания. По данным оперативных служб, фрагменты самолёта обнаружены на поверхности водоёма.

На борту самолёта находились члены экипажа, судьба которых пока не известна. Силовики и спасательные службы уже прибыли на место происшествия и проводят поисково-спасательные работы.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Оксана Попова
  • Новости
  • Происшествия
  • Ивановская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar