Все члены экипажа Ан-22 погибли при крушении в Ивановской области

Все находившиеся на борту члены экипажа погибли в результате катастрофы тяжёлого военно-транспортного самолёта Ан-22 «Антей». Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

Как уточнили в ведомстве, крушение произошло во вторник в районе деревни Иванково Ивановской области при выполнении тестового полёта. Военными следователями уже возбуждено уголовное дело по факту происшествия по статье о нарушении правил подготовки к полётам.