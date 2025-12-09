Все члены экипажа Ан-22 погибли при крушении в Ивановской области
Все находившиеся на борту члены экипажа погибли в результате катастрофы тяжёлого военно-транспортного самолёта Ан-22 «Антей». Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.
Как уточнили в ведомстве, крушение произошло во вторник в районе деревни Иванково Ивановской области при выполнении тестового полёта. Военными следователями уже возбуждено уголовное дело по факту происшествия по статье о нарушении правил подготовки к полётам.
Напомним, сегодня во время облёта в Ивановской области произошло крушение военно-транспортного самолёта Ан-22. Самолёт упал в безлюдной местности. Правительство Ивановской области подтвердило, что в результате крушения военно-транспортного самолёта Ан-22 населённые пункты региона не пострадали.
