14 декабря, 13:09

Появилось видео падения Ан-22 в Ивановской области — борт разорвало пополам

Появились кадры падения Ан-22 в Ивановской области. Видео публикует Telegram-канал SHOT.

На опубликованных кадрах видно ужасающее зрелище: самолёт разваливается на части прямо в небе. Борт, напомним, упал в Уводьское водохранилище.

Как сообщалось ранее, 9 декабря во время облёта в Ивановской области произошло крушение военно-транспортного самолёта Ан-22. Все семеро членов экипажа погибли. Самолёт упал в безлюдной местности, населённые пункты региона не пострадали. СК России возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил подготовки к полётам.

