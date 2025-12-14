Появилось видео падения Ан-22 в Ивановской области — борт разорвало пополам
Появились кадры падения Ан-22 в Ивановской области. Видео публикует Telegram-канал SHOT.
Падение Ан-22 в Ивановской области. Видео © Telegram / SHOT
На опубликованных кадрах видно ужасающее зрелище: самолёт разваливается на части прямо в небе. Борт, напомним, упал в Уводьское водохранилище.
Как сообщалось ранее, 9 декабря во время облёта в Ивановской области произошло крушение военно-транспортного самолёта Ан-22. Все семеро членов экипажа погибли. Самолёт упал в безлюдной местности, населённые пункты региона не пострадали. СК России возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил подготовки к полётам.
