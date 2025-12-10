Путин в Индии
Регион
10 декабря, 11:48

Найден чёрный ящик Ан-22, упавшего в Ивановской области

Работы на месте крушения Ан-22. Обложка © VK/ МКУ "УГО и ЧС г. Иваново"

Работы на месте крушения Ан-22. Обложка © VK/ МКУ "УГО и ЧС г. Иваново"

Второй день спасатели работают на месте падения Ан-22, разбившегося 9 декабря. Уже обнаружен чёрный ящик. Источник также рассказал, что на берег выносит фрагменты тел погибших и обломки фюзеляжа — операция идёт в тяжёлых условиях. Об этом сообщает местное издание IvanovoNews.

Работы на месте крушения Ан-22. Видео © VK/ IvanovoNEWS | БАРС | Новости | Иваново

Специалисты продолжают выставлять боновые заграждения, чтобы предотвратить возможную утечку топлива. Полная вместимость баков Ан-22 превышает 127 тысяч литров, поэтому экологические риски остаются высокими.

Напомним, 9 декабря во время облёта в Ивановской области произошло крушение военно-транспортного самолёта Ан-22. Все семеро членов экипажа погибли. Самолёт упал в безлюдной местности, населённые пункты региона не пострадали. К сожалению, членам экипажа выжить не удалось.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

