Найден чёрный ящик Ан-22, упавшего в Ивановской области

Второй день спасатели работают на месте падения Ан-22, разбившегося 9 декабря. Уже обнаружен чёрный ящик. Источник также рассказал, что на берег выносит фрагменты тел погибших и обломки фюзеляжа — операция идёт в тяжёлых условиях. Об этом сообщает местное издание IvanovoNews.