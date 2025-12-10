Во Флориде самолёт при аварийной посадке столкнулся с автомобилем. Легкомоторное воздушное судно совершило посадку из-за отказа двигателя на оживлённую трассу в округе Бревард. При заходе самолёт приземлился на машину.

Самолёт протаранил автомобиль во время аварийной посадки во Флориде. Видео © X / quierotv_gdl

Пострадала 57-летняя женщина, которая находилась за рулём, сообщает пресс-служба дорожного патруля Флориды. Она госпитализирована с незначительными травмами. 27-летний пилот и 27-летний пассажир не пострадали.