Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 декабря, 23:28

Самолёт протаранил автомобиль во время аварийной посадки во Флориде

Во Флориде самолёт при аварийной посадке столкнулся с автомобилем. Легкомоторное воздушное судно совершило посадку из-за отказа двигателя на оживлённую трассу в округе Бревард. При заходе самолёт приземлился на машину.

Самолёт протаранил автомобиль во время аварийной посадки во Флориде. Видео © X / quierotv_gdl

Пострадала 57-летняя женщина, которая находилась за рулём, сообщает пресс-служба дорожного патруля Флориды. Она госпитализирована с незначительными травмами. 27-летний пилот и 27-летний пассажир не пострадали.

ВСУ подтвердили потерю Су-27 и гибель пилота
ВСУ подтвердили потерю Су-27 и гибель пилота

Ранее во время облёта в Ивановской области произошло крушение военно-транспортного самолёта Ан-22. Самолёт упал в безлюдной местности. Правительство Ивановской области подтвердило, что в результате крушения военно-транспортного самолёта Ан-22 населённые пункты региона не пострадали. Все находившиеся на борту члены экипажа погибли в результате катастрофы.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage

Обложка © X / quierotv_gdl

Алена Пенчугина
  • Новости
  • США
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar