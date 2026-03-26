Дайвер заснял затонувшую с туристами «буханку» на дне Байкала

Дайвер Дмитрий Роговой заснял на дне Байкала автомобиль УАЗ, который ушёл под лёд вместе с китайскими туристами во время экскурсии. Снимок появился на странице фотографа в VK.

«Буханка» стоит колёсами на дне и, заметили комментаторы, выглядит «как новая». Вокруг разбросаны некоторые личные вещи туристов. Подписчики удивились прозрачности воды в Байкале и даже сочли, что эта фотография фейковая, а кто-то назвал её «инсталляцией» ради хайпа. Однако Роговой уверяет, что это та самая машина, которая трагически увлекла под лёд туристов на глубину в 18 метров.