Дайвер заснял затонувшую с туристами «буханку» на дне Байкала
«Буханка», затонувшая с туристами на дне Байкала. Обложка © VK / Дмитрий Роговой
Дайвер Дмитрий Роговой заснял на дне Байкала автомобиль УАЗ, который ушёл под лёд вместе с китайскими туристами во время экскурсии. Снимок появился на странице фотографа в VK.
«Буханка» стоит колёсами на дне и, заметили комментаторы, выглядит «как новая». Вокруг разбросаны некоторые личные вещи туристов. Подписчики удивились прозрачности воды в Байкале и даже сочли, что эта фотография фейковая, а кто-то назвал её «инсталляцией» ради хайпа. Однако Роговой уверяет, что это та самая машина, которая трагически увлекла под лёд туристов на глубину в 18 метров.
Напомним, 20 февраля в районе мыса Хобой на Байкале автомобиль УАЗ с туристами ушёл под лёд. В машине находились водитель — местный житель — и восемь пассажиров. Один человек смог спастись, остальные погибли. Следственный комитет расследует уголовное дело по статьям об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и халатности. Суд арестовал на два месяца организатора нелегальных экскурсий по льду Байкала. Тела погибших туристов уже передали родным.
