В Новороссийске число пострадавших при атаке БПЛА ВСУ выросло до восьми

В Новороссийске число пострадавших при массированной атаке беспилотников составило восемь человек. Среди них — двое детей, проживающих в частном доме, а также один взрослый. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в Telegram-канале.

Ещё трое раненых — жители многоквартирного дома. Два человека находились на трассе между селом Кабардинка и Новороссийском. Все доставлены в больницу, им оказывают помощь, при необходимости будет задействована санавиация.

В результате атаки в городе-герое повреждены 6 многоквартирных и 2 частных дома, обломки беспилотников обнаружены на территории нескольких предприятий. Отражение атаки продолжается, все службы приведены в состояние максимальной готовности.

Также в Севастополе силы ПВО и Черноморского флота отразили уже четвертую атаку ВСУ за воскресенье, сбито 7 воздушных целей, пострадавших нет. Зафиксированы повреждения от падения осколков. В Балке Бермана получил повреждения частный дом и загорелась трава на одном из участков — возгорание уже ликвидировано. Осколки упали также в парке Свято-Георгиевского монастыря. В селе Полюшко осколком пробило потолок в частном доме.