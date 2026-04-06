ПВО отразила четвёртую атаку ВСУ на Севастополь за воскресенье, сбито 7 БПЛА

В Севастополе силы ПВО и Черноморского флота отразили уже четвёртую атаку Вооружённых сил Украины (ВСУ) за воскресенье. Как сообщили в Спасательной службе города, сбито 7 воздушных целей над морем и разными районами. По предварительной информации, никто из людей не пострадал.

В результате падения осколков от сбитых БПЛА зафиксированы повреждения. В Балке Бермана получил повреждения частный дом и загорелась трава на одном из участков — возгорание уже ликвидировано. Осколки упали также в парке Свято-Георгиевского монастыря. В селе Полюшко осколком пробило потолок в частном доме.

«Уничтожение вражеских БПЛА ведётся из различных средств поражения, в том числе и из стрелкового оружия. Пули, не попавшие в цель, с ускорением свободного падения всегда возвращаются вниз. При сбитии ракетами на землю могут упасть разгонные модули ракет ПВО, обломки БПЛА», — предупреждает губернатор Михаил Развожаев.