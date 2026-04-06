ПВО отразила четвёртую атаку ВСУ на Севастополь за воскресенье, сбито 7 БПЛА
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VideoFromEveryWhere
В Севастополе силы ПВО и Черноморского флота отразили уже четвёртую атаку Вооружённых сил Украины (ВСУ) за воскресенье. Как сообщили в Спасательной службе города, сбито 7 воздушных целей над морем и разными районами. По предварительной информации, никто из людей не пострадал.
В результате падения осколков от сбитых БПЛА зафиксированы повреждения. В Балке Бермана получил повреждения частный дом и загорелась трава на одном из участков — возгорание уже ликвидировано. Осколки упали также в парке Свято-Георгиевского монастыря. В селе Полюшко осколком пробило потолок в частном доме.
«Уничтожение вражеских БПЛА ведётся из различных средств поражения, в том числе и из стрелкового оружия. Пули, не попавшие в цель, с ускорением свободного падения всегда возвращаются вниз. При сбитии ракетами на землю могут упасть разгонные модули ракет ПВО, обломки БПЛА», — предупреждает губернатор Михаил Развожаев.
Тем временем, атака на Краснодарский край длится уже более четырёх часов. Беспилотник ВСУ врезался в жилую многоэтажку в Новороссийске. На базе школы № 29 развернут пункт временного размещения. Пять человек пострадали — ранены двое детей и трое взрослых. Кроме того, в Новороссийске обломки сбитых украинских беспилотников упали на территории двух предприятий. В одном из случаев произошло возгорание, которое оперативно потушили. Пострадавших нет.
Важнейшие новости об авариях, пожарах и других ЧП — в разделе «Происшествия» на Life.ru.