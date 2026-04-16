В МИД РФ призвали россиян отказаться от поездок в ряд стран Ближнего Востока

Россиянам рекомендуется временно отказаться от поездок в страны Ближнего Востока, которые оказались втянуты в вооружённый конфликт. Данное заявление сделал директор консульского департамента МИД РФ Алексей Климов посоветовал в интервью «Парламентской газете».

«На текущий момент рекомендуем воздержаться от поездок в страны Ближнего Востока, вовлеченные в военный конфликт. По возможности также стоит избегать пролегающих через данный регион транзитных маршрутов, с большой осторожностью прибегать к услугам базирующихся в нем авиаперевозчиков», — ответил он.

В преддверии майских праздников чиновник призвал соотечественников ответственно подходить к организации зарубежных поездок, реально оценивать обстановку и держаться подальше от зон с высоким уровнем нестабильности. Выбирая тур, подчеркнул Климов, необходимо сверяться с информацией на официальных порталах МИД, Минэкономразвития и профильных ведомств той страны, куда человек направляется.

Также путешественникам порекомендовали установить приложение МИД РФ «Помощник за рубежом». Там содержатся актуальные алгоритмы действий при возникновении любых нештатных ситуаций.

Ранее сообщалось, что Оман, Катар и Объединённые Арабские Эмираты всерьёз встревожены падением турпотока из России. Заместитель министра экономического развития Дмитрий Вахруков заявил, что эти государства не имеют прямого отношения к ближневосточному конфликту, но косвенно страдают от его последствий. По словам дипломата, он регулярно проводит встречи с послами этих стран, и те очень переживают из-за того, что российских туристов стало катастрофически мало.