Ливан и Израиль договорились о перемирии, а Трамп похвастался завершением 10-й войны

Ливан и Израиль договорились о 10-дневном перемирии, заявил президент США Дональд Трамп. Он рассказал, что провёл разговоры и с лидером Ливана Жозефом Ауном, и с премьер-министром Израиля Биби Нетаньяху.

"Эти два лидера договорились, что для достижения МИРА между их странами они официально начнут 10-дневное перемирие в 17:00 по восточному времени. Для меня была честью разрешить 9 войн по всему миру, и это будет моя 10-я, так что давайте СДЕЛАЕМ ЭТО!», — написал Трамп в соцсети Truth Social.

Он поручил вице-президенту Вэнсу, госсекретарю Рубио и председателю Объединенного комитета начальников штабов Дэну Рэзин' Кейну работать с Израилем и Ливаном для достижения прочного мира.

