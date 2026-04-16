Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 апреля, 15:46

Ливан и Израиль договорились о перемирии, а Трамп похвастался завершением 10-й войны

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Ливан и Израиль договорились о 10-дневном перемирии, заявил президент США Дональд Трамп. Он рассказал, что провёл разговоры и с лидером Ливана Жозефом Ауном, и с премьер-министром Израиля Биби Нетаньяху.

"Эти два лидера договорились, что для достижения МИРА между их странами они официально начнут 10-дневное перемирие в 17:00 по восточному времени. Для меня была честью разрешить 9 войн по всему миру, и это будет моя 10-я, так что давайте СДЕЛАЕМ ЭТО!», — написал Трамп в соцсети Truth Social.

Он поручил вице-президенту Вэнсу, госсекретарю Рубио и председателю Объединенного комитета начальников штабов Дэну Рэзин' Кейну работать с Израилем и Ливаном для достижения прочного мира.

«Хезболла» не сдаётся: Потери Израиля в боях с Ливаном стали беспрецедентными с 1980-х годов

Ранее Life.ru писал, что Дональд Трамп хочет завершить войну с Ираном как можно скорее. Американский лидер выразил убеждение, что единственным способом вернуть Тегеран за стол переговоров является усиление давления.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Александра Вишнякова
  • Новости
  • Война на Ближнем Востоке
  • Дональд Трамп
  • Израиль
  • Ливан
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar