Мир ценой давления: Трамп хочет завершить войну с Ираном как можно скорее

Президент США Дональд Трамп хочет завершить войну с Ираном как можно скорее. Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на информацию из частного обеда американского лидера с королём и королевой Нидерландов Виллем-Александером и Максимой.

При этом, по сведениям издания, Трамп выразил убеждение в том, что единственным способом вернуть Иран за стол переговоров является усиление давления на Исламскую Республику.

Ранее Life.ru писал, что в Белом доме опровергли информацию о предложении Ирану продлить перемирие. Пресс-секретарь Кэролайн Ливитт заявила, что сообщения о якобы официальном запросе США не соответствуют действительности.