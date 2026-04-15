15 апреля, 18:53

В Белом доме опровергли информацию о предложении Ирану продлить перемирие

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / photoibo

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / photoibo

Соединённые Штаты не предлагали Ирану продлить режим прекращения огня. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт на брифинге для журналистов.

«Я видела этим утром неверные сообщения о том, что мы официально запросили [у Ирана] продление режима прекращения огня. Это в данный момент не соответствует действительности», — сказала представитель администрации.

Песков: Россия надеется, что удары по Ирану не возобновятся

Ранее со схожим заявлением выступила и иранская сторона. Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи опроверг информацию о достижении договорённости с США о продлении режима прекращения огня. По словам дипломата, переговоры через пакистанского посредника продолжаются, однако необходимо понять, насколько серьёзно в реальности настроены на дипломатию в Вашингтоне.

Самые важные новости о конфликте на Ближнем Востоке — в специальном разделе Life.ru.

BannerImage
Юрий Лысенко
