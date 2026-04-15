Песков: Россия надеется, что удары по Ирану не возобновятся

Россия надеется, что ситуация на Ближнем Востоке будет постепенно нормализовываться и боевые действия уже не начнутся вновь. Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью India Today, комментируя противостояние США и Израиля с Ираном.

«Мы рады, что сейчас там нет боевых действий, ударов. Мы надеемся, что так и останется, что ситуация никогда не вернётся обратно к ударам», — отметил представитель Кремля.

Песков напомнил, что Россия продолжит укреплять стратегическое партнёрство с Ираном, так как страна является действующим союзником РФ. Контакты будут развиваться «в разных сферах: в экономике, в инвестициях, технологиях, в очень чувствительных отраслях».

Ранее официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи опроверг информацию о достижении договорённости с США о продлении режима прекращения огня. Своё заявление дипломат сделал на брифинге. По его словам, переговоры через пакистанского посредника продолжаются.