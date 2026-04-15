«Пожалуйста, кто-нибудь скажите ему»: Трамп вновь набросился на Папу римского из-за Ирана

Президент США Дональд Трамп вновь раскритиковал Папу римского Льва, призвав его обратить внимание на ситуацию в Иране. Своё заявление американский лидер опубликовал в соцсети.

«Пожалуйста, кто-нибудь скажите Папе Льву, что Иран убил по меньшей мере 42 000 невинных, совершенно безоружных протестующих за последние два месяца, и что наличие у Ирана ядерной бомбы абсолютно неприемлемо», — написал Трамп.