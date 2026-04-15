«Пожалуйста, кто-нибудь скажите ему»: Трамп вновь набросился на Папу римского из-за Ирана
Обложка © ТАСС / AP
Президент США Дональд Трамп вновь раскритиковал Папу римского Льва, призвав его обратить внимание на ситуацию в Иране. Своё заявление американский лидер опубликовал в соцсети.
«Пожалуйста, кто-нибудь скажите Папе Льву, что Иран убил по меньшей мере 42 000 невинных, совершенно безоружных протестующих за последние два месяца, и что наличие у Ирана ядерной бомбы абсолютно неприемлемо», — написал Трамп.
Напомним, Папа Римский Лев XIV критиковал политику США в отношении Ирана, назвав угрозы недопустимыми и подчеркнув, что жажда доминирования противоречит христианским ценностям. В ответ Дональд Трамп заявил, что понтифик занял престол только благодаря ему, а в Ватикане назвали эти слова признаком бессилия. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони осудила высказывания Трампа, назвав их неприемлемыми. Трамп раскритиковал Мелони, заявив, что она не понимает ядерной угрозы Ирана, и добавил, что ошибался, считая её смелой.
Самые важные новости о конфликте на Ближнем Востоке — в специальном разделе Life.ru.