Премьер Италии Мелони назвала неприемлемыми слова Трампа в адрес папы римского

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони назвала неприемлемыми жёсткие слова президента США в адрес папы римского Льва XIV. Такое заявление распространила её пресс-служба.

«Я считаю неприемлемыми слова президента Трампа о Святом отце. Папа Римский — глава католической церкви, и совершенно естественно, что он взывает к миру и осуждает любую форму войны», — сказала она.