Премьер Италии Мелони назвала неприемлемыми слова Трампа в адрес папы римского
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Nicolas Economou
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони назвала неприемлемыми жёсткие слова президента США в адрес папы римского Льва XIV. Такое заявление распространила её пресс-служба.
«Я считаю неприемлемыми слова президента Трампа о Святом отце. Папа Римский — глава католической церкви, и совершенно естественно, что он взывает к миру и осуждает любую форму войны», — сказала она.
Напомним, понтифик выступил с критикой американской линии в отношении Ирана, назвав недопустимыми угрозы в адрес республики, а в одной из своих проповедей также подчеркнул, что жажда доминирования идёт вразрез с христианскими ценностями. В ответ на это Дональд Трамп с возмущением заявил, что действующий глава католической церкви занял свой престол только благодаря ему. В Ватикане такие слова назвали признаком бессилия.
