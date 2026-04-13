Трамп приписал себе заслугу избрания Папы римского Льва XIV

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что именно он является причиной назначения Папы римского Льва XIV на Престол. По его мнению, это стало возможным, благодаря американскому фактору. Заявление республиканца опубликовано в соцсети Truth Social.

«Лев должен быть благодарен, потому что он, как известно всем, стал потрясающим сюрпризом. Его не было ни в одном списке кандидатов на пост папы, и церковь включила его туда только по той причине, что он американец, а они посчитали, что это будет наилучшим способом иметь дело с президентом Дональдом Трампом», — утверждает хозяин Белого дома.

Трамп также отметил, не будь его в Белом доме, Льва XIV не было бы в Ватикане. Кроме того, президент отдельно раскритиковал Папу римского за, по его оценке, слабую позицию в вопросах преступности и ядерного оружия.

Напомним, Папа римский Лев XIV в своей проповеди в базилике Святого Петра осудил американо-израильскую военную кампанию против Ирана, назвав её следствием «иллюзии всемогущества». Он призвал прекратить войну и заниматься идолопоклонством перед собой и деньгами, обращаясь к Трампу.

Лев XIV (Роберт Превост) — первый американец, избранный Папой римским.