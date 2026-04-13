13 апреля, 10:22

«Это бессилие»: В Ватикане резко ответили Трампу за нападки на папу римского

В Ватикане осудили критику Трампа в адрес папы Льва XIV

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Fabrizio Maffei, Joshua Sukoff

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Fabrizio Maffei, Joshua Sukoff

В Ватикане раскритиковали высказывания президента США Дональда Трампа в адрес папы Римского Льва XIV за позицию понтифика по Ирану и Венесуэле. Замсекретаря Дикастерии культуры и образования Антонио Спадаро увидел в этих словах признак слабости. По его мнению, реакция президента связана с невозможностью повлиять на позицию папы.

«Трамп не спорит со Львом, он умоляет его вернуться к языку, который он может контролировать», — отметил он, добавив, что атаки лишь подчёркивают значимость понтифика.

Вице-премьер Италии Маттео Сальвини также выступил с критикой в адрес Вашингтона. Он заявил, что подобные высказывания не являются ни разумными, ни полезными. Политик подчеркнул, что папа остается духовным ориентиром для миллионов верующих и призывает к миру, а не к конфронтации.

Папа Римский осудил «иллюзию всемогущества» США в войне с Ираном
Папа Римский осудил «иллюзию всемогущества» США в войне с Ираном

Напомним, ранее Дональд Трамп заявил, что именно он является причиной избрания Папы римского Льва XIV на Святой Престол. Кроме того, президент США отдельно раскритиковал понтифика за, по его оценке, слабую позицию в вопросах преступности и ядерного оружия.

Александра Вишнякова
