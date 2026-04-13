«Это бессилие»: В Ватикане резко ответили Трампу за нападки на папу римского

В Ватикане раскритиковали высказывания президента США Дональда Трампа в адрес папы Римского Льва XIV за позицию понтифика по Ирану и Венесуэле. Замсекретаря Дикастерии культуры и образования Антонио Спадаро увидел в этих словах признак слабости. По его мнению, реакция президента связана с невозможностью повлиять на позицию папы.

«Трамп не спорит со Львом, он умоляет его вернуться к языку, который он может контролировать», — отметил он, добавив, что атаки лишь подчёркивают значимость понтифика.

Вице-премьер Италии Маттео Сальвини также выступил с критикой в адрес Вашингтона. Он заявил, что подобные высказывания не являются ни разумными, ни полезными. Политик подчеркнул, что папа остается духовным ориентиром для миллионов верующих и призывает к миру, а не к конфронтации.

Напомним, ранее Дональд Трамп заявил, что именно он является причиной избрания Папы римского Льва XIV на Святой Престол. Кроме того, президент США отдельно раскритиковал понтифика за, по его оценке, слабую позицию в вопросах преступности и ядерного оружия.