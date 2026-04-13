«Да пребудет с вами слава»: Президент Ирана вступился за папу римского после выпада Трампа

Президент Ирана Масуд Пезешкиан выступил в защиту папы римского Льва XIV после критических высказываний со стороны главы США Дональда Трамп. Об этом иранский политик заявил в соцсетях, заметив, что осквернение Иисуса недопустимо для любого свободного человека.

«Я осуждаю от лица великого народа Ирана оскорбление в адрес вашего превосходительства и заявляю, что осквернение Иисуса, пророка мира и братства, неприемлемо для любого свободного человека. Да пребудет с вами слава, дарованная Аллахом», — обратился Пезешкианк к суверену Святого Престола в соцсети X.

Ранее папа римский раскритиковал американскую политику в отношении Ирана, назвав угрозы в адрес страны неприемлемыми. Он также отметил в одной из проповедей, что стремление к доминированию противоречит христианским ценностям. В ответ на это Трамп возмутился, что глава Ватикана получил свой пост благодаря ему.