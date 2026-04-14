Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

14 апреля, 15:14

Трамп раскритиковал Мелони после слов в защиту Папы Римского

Американский лидер Дональд Трамп раскритиковал премьер-министра Италии Джорджу Мелони после того, как она вступилась за Папу Римского. Своё мнение президент США высказал в интервью итальянской газете Corriere della Sera.

«Неприемлема именно она, ведь ей всё равно, есть ли у Ирана ядерное оружие. Он бы за две минуты уничтожил Италию, если бы у него была такая возможность», — заявил Трамп, добавив, что находится в шоке от Мелони и ошибался, считая её смелой.

Напомним, Папа Римский Лев XIV ранее критиковал политику США в отношении Ирана, назвав угрозы недопустимыми, и подчеркнул, что жажда доминирования противоречит христианским ценностям. В ответ Дональд Трамп заявил, что понтифик занял престол только благодаря ему. В Ватикане назвали эти слова признаком бессилия. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони осудила высказывания Трампа, заявив, что считает их неприемлемыми, и подчеркнула, что Папа Римский как глава церкви естественным образом взывает к миру и осуждает войну.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Анастасия Никонорова
