МИД Ирана опроверг договорённость о продлении перемирия с США
Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи опроверг информацию о достижении договорённости с США о продлении режима прекращения огня. Своё заявление дипломат сделал на брифинге. По его словам, переговоры через пакистанского посредника продолжаются.
«Надо посмотреть, насколько противоположная сторона в реальности серьёзно настроена на дипломатию. США должны доказать свой серьёзный подход», — сказал Исмаил Багаи.
Ранее вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что США достигли целей военной операции против Ирана и теперь можно переходить к завершению конфликта. Президент Дональд Трамп объявил, что операция завершена. Второй раунд прямых переговоров между США и Ираном запланирован на 16 апреля в Исламабаде.
