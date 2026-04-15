15 апреля, 13:32

МИД Ирана опроверг договорённость о продлении перемирия с США

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Matyas Rehak

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Matyas Rehak

Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи опроверг информацию о достижении договорённости с США о продлении режима прекращения огня. Своё заявление дипломат сделал на брифинге. По его словам, переговоры через пакистанского посредника продолжаются.

«Надо посмотреть, насколько противоположная сторона в реальности серьёзно настроена на дипломатию. США должны доказать свой серьёзный подход», — сказал Исмаил Багаи.

Иран во время перемирия с США начал расчистку подземных ракетных баз

Ранее вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что США достигли целей военной операции против Ирана и теперь можно переходить к завершению конфликта. Президент Дональд Трамп объявил, что операция завершена. Второй раунд прямых переговоров между США и Ираном запланирован на 16 апреля в Исламабаде.

BannerImage
Анастасия Никонорова
