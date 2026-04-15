Трамп объявил журналистам о завершении войны США в Иране

Президент США Дональд Трамп объявил, что военная операция против Ирана завершена. Американский лидер озвучил это решение в беседе с журналистами. Информацию подтвердила корреспондент Fox News Мария Бартиромо после интервью с главой Белого дома.

«Он сказал: «Это завершилось», — уточнила Бартиромо по итогу интервью с американским президентом.

Журналист не стала раскрывать другие детали разговора с лидером США.