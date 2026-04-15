14 апреля, 22:39

Трамп объявил журналистам о завершении войны США в Иране

Обложка © ShuttersTelegtock / FOTODOM / Mason Lawrence

Президент США Дональд Трамп объявил, что военная операция против Ирана завершена. Американский лидер озвучил это решение в беседе с журналистами. Информацию подтвердила корреспондент Fox News Мария Бартиромо после интервью с главой Белого дома.

«Он сказал: «Это завершилось», — уточнила Бартиромо по итогу интервью с американским президентом.

Журналист не стала раскрывать другие детали разговора с лидером США.

Совбез РФ: США и Израиль готовят операцию в Иране под видом переговоров
Ранее вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что США достигли целей военной операции против Ирана. Теперь можно переходить к завершению конфликта. Также сообщалось, что второй раунд прямых переговоров между Ираном и США запланирован на четверг, 16 апреля, и пройдёт в Исламабаде.

Лия Мурадьян
