Трамп объявил журналистам о завершении войны США в Иране
Президент США Дональд Трамп объявил, что военная операция против Ирана завершена. Американский лидер озвучил это решение в беседе с журналистами. Информацию подтвердила корреспондент Fox News Мария Бартиромо после интервью с главой Белого дома.
«Он сказал: «Это завершилось», — уточнила Бартиромо по итогу интервью с американским президентом.
Журналист не стала раскрывать другие детали разговора с лидером США.
Ранее вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что США достигли целей военной операции против Ирана. Теперь можно переходить к завершению конфликта. Также сообщалось, что второй раунд прямых переговоров между Ираном и США запланирован на четверг, 16 апреля, и пройдёт в Исламабаде.
