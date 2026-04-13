Второй раунд переговоров Ирана и США планируют провести 16 апреля

Второй раунд прямых переговоров между представителями Ирана и США запланирован на четверг, 16 апреля, и пройдет в Исламабаде. Об этом сообщил в соцсети X журналист издания Atlantic Араш Азизи, сославшись на осведомлённый источник в Тегеране.