Второй раунд переговоров Ирана и США планируют провести 16 апреля
Второй раунд прямых переговоров между представителями Ирана и США запланирован на четверг, 16 апреля, и пройдет в Исламабаде. Об этом сообщил в соцсети X журналист издания Atlantic Араш Азизи, сославшись на осведомлённый источник в Тегеране.
Ранее президент Дональд Трамп объявил, что США вводят морскую блокаду иранских портов с 14 апреля. До этого страны провели переговоры, но они оказались провальными. На фоне этих событий мировые цены на нефть резко выросли. Танкерам пришлось менять маршруты — суда обходят опасный участок. В Тегеране назвали действия Вашингтона преступными. Там отметили, что теперь в безопасности не будет ни один порт в Персидском и Оманском заливах.
