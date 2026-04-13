Песков заявил о безрезультатных переговорах США и Ирана
Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru
Переговоры между США и Ираном завершились безрезультатно. Констатировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии ИА «Вести».
«Из плохого — не купирована опасность возобновления войны [на Ближнем Востоке]. Пока мы можем констатировать, что переговоры окончились безрезультатно», — отметил представитель Кремля.
Напомним, президент США Дональд Трамп анонсировал морскую блокаду иранских портов с 14 апреля после безрезультатных переговоров. В ответ Тегеран назвал действия США преступными и предупредил, что ни один порт в заливах не будет в безопасности. Трамп пообещал топить все иранские корабли в проливе. На этом фоне мировые цены на нефть резко выросли, а танкеры начали прокладывать маршруты в обход опасной зоны.
Следите за развитием событий на Ближнем Востоке — в разделе Life.ru.