Трамп утверждает, что Иран сам вышел на контакт с США и хочет заключить сделку

Президент США Дональд Трамп утверждает, что Иран активно идёт на контакты и стремится заключить сделку с Вашингтоном. Такое заявление хозяин Белого дома сделал во время общения с журналистами.

По словам американского лидера, утром в понедельник ему позвонили «правильные люди из Ирана». Трамп также выразил уверенность, что Тегеран согласится на условия США в ядерной сфере.

«Думаю, они согласятся на это. Я почти уверен в этом. В действительности, уверен в этом. Если они не согласятся, сделки не будет, никогда сделки не будет», — заявил руководитель Штатов.

Трамп подчеркнул, что у Ирана не будет ядерного оружия. Он пригрозил «оставить пыль» от иранских ядерных объектов в Фордо, Натанзе и Исфахане, которые ВВС США уже бомбили в ходе «двенадцатидневной войны» в минувшем году.