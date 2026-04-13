Трамп удалил публикацию с ИИ-картинкой в образе Иисуса

Президент США Дональд Трамп удалил со своей страницы в соцсети Truth Social публикацию с изображением в образе Иисуса Христа, созданным с помощью искусственного интеллекта.

Пост был размещён утром, около 4:50 мск, однако уже к вечеру, примерно к 18:50 мск, он исчез со страницы политика.

Напомним, Трамп примерил на себя образ Иисуса Христа. Затем президент опубликовал изображение своей башни Trump на Луне. Без подписей и пояснений. И нарвался на шквал хейта.