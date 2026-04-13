13 апреля, 03:37

Трамп назвал нелепым финансирование НАТО для защиты от России

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joey Sussman

Американский президент Дональд Трамп финансирование НАТО для защиты от России «нелепым». Таким мнением он поделился в разговоре с журналистами.

«Знаете, мы потратили триллионы долларов на НАТО, чтобы помочь им защититься от России! Если задуматься, мы защищаемся от России. И я давно считаю это немного нелепым», — утверждает Трамп.

«Это ложь»: Потомок де Голля разнёс главный миф Европы о России

А ранее Дональд Трамп подтвердил намерение Вашингтона пересмотреть отношения с Североатлантическим альянсом. Он подчеркнул, что критикует союзников из-за их решений по иранскому вопросу, и напомнил, что говорит об этом уже четверть века. Глава Белого дома назвал альянс «позорной организацией», подчеркнув отсутствие поддержки.

Тимур Хингеев
