Трамп назвал нелепым финансирование НАТО для защиты от России

Американский президент Дональд Трамп финансирование НАТО для защиты от России «нелепым». Таким мнением он поделился в разговоре с журналистами.

«Знаете, мы потратили триллионы долларов на НАТО, чтобы помочь им защититься от России! Если задуматься, мы защищаемся от России. И я давно считаю это немного нелепым», — утверждает Трамп.

А ранее Дональд Трамп подтвердил намерение Вашингтона пересмотреть отношения с Североатлантическим альянсом. Он подчеркнул, что критикует союзников из-за их решений по иранскому вопросу, и напомнил, что говорит об этом уже четверть века. Глава Белого дома назвал альянс «позорной организацией», подчеркнув отсутствие поддержки.