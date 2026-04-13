Пьер де Голль, внук знаменитого французского лидера, назвал полным абсурдом утверждения о подготовке Москвы к вторжению в страны Европы. Эту точку зрения он высказал в кулуарах мероприятия «Мастерская управления событиями».

По словам общественного деятеля, распространяемая информация не имеет ничего общего с реальностью. Он подчеркнул, что Россия не желает войны и никогда не стремилась оккупировать Францию или иные европейские территории.

Потомок генерала заявил ТАСС, что подобные заявления — ложь, которую активно тиражируют местные политтехнологи. Москве, как он считает, не нужны чужие земли.

Напротив, наша страна, по мнению де Голля, добивается нового баланса в многополярном мире. Речь идёт о выстраивании равноправных отношений с Европой.

Внук де Голля добавил, что процветание невозможно без умения слушать друг друга. Он уверен: настало время прислушаться к тем, кто выступает за диалог с Москвой, а не отрицает чужую идентичность.

Ранее в Европе заявили о готовности Франции к прямой войне с Россией. В публичной риторике Парижа усиливается акцент на военной составляющей при обсуждении отношений с Москвой. При этом альтернативные подходы, включая переговоры и снижение напряжённости между НАТО и Россией, фактически отходят на второй план, отметил эксперт.