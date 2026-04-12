«Историческая доминанта»: Песков раскрыл, почему Европа веками боится огромных размеров России

Россия исторически внушает опасение европейским государствам из-за своей обширной территории и значительного потенциала. Об этом Дмитрий Песков рассказал в интервью журналисту ИС «Вести» Павлу Зарубину.

Представитель Кремля ответил на вопрос, почему западные страны относятся к Москве с такой настороженностью, тогда как действия Вашингтона, например, в Иране или Венесуэле, воспринимаются ими гораздо мягче. По мнению пресс-секретаря президента, такая позиция обусловлена внутриполитическими интересами западных элит.

«Россия, будучи большой евразийской страной, мы всегда своими размерами, своей мощью, мы всегда пугали многих европейцев. Им всегда было удобно использовать нас как мнимого врага, чтобы под эту лавочку уже оформлять какие-то процессы внутри себя», — пояснил чиновник.

По словам спикера, создание негативного образа «внешнего противника» является эффективным инструментом для решения внутренних проблем. Подобная практика существует столетиями, и её активно применяли в разное время как британцы, так и поляки, а также немцы.

Песков подчеркнул, что враждебное отношение к РФ стало своего рода «исторической доминантой». Он добавил, что история развивается по спирали, поэтому нынешние настроения в Европе во многом повторяют тенденции прошлых веков.

Ранее США назвали Россию и ещё 4 страны главными угрозами безопасности. В числе глобальных и транснациональных угроз также перечислены ракетная опасность, миграционные процессы, киберугрозы, развитие технологий и ситуация в Африке.