США назвали Россию и ещё 4 страны главными угрозами безопасности
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff
Правительство США представило ежегодный доклад разведывательного сообщества об угрозах безопасности (Annual Threat Assessment of the U.S. Intelligence Community 2026). В документе главными вызовами для национальной безопасности названы Россия, Китай, Иран, КНДР и Пакистан.
В числе глобальных и транснациональных угроз также перечислены ракетная опасность, миграционные процессы, киберугрозы, развитие технологий и ситуация в Африке.
Пакистан, кстати, впервые попал в список значимых ядерных угроз — это связано с разработкой новейших ракетных систем, которые, по оценке американской разведки, потенциально могут достичь территории США за кратчайшее время.
Ранее сообщалось, что США выступили с инициативой о подготовке «большой сделки» с Белоруссией. Соответствующее предложение поступило главе республики Александру Лукашенко от имени президента США Дональда Трампа. Кроме того, американский лидер пригласил белорусского коллегу на встречу во Флориде.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.