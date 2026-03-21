Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

21 марта, 09:14

США назвали Россию и ещё 4 страны главными угрозами безопасности

Правительство США представило ежегодный доклад разведывательного сообщества об угрозах безопасности (Annual Threat Assessment of the U.S. Intelligence Community 2026). В документе главными вызовами для национальной безопасности названы Россия, Китай, Иран, КНДР и Пакистан.

В числе глобальных и транснациональных угроз также перечислены ракетная опасность, миграционные процессы, киберугрозы, развитие технологий и ситуация в Африке.

Пакистан, кстати, впервые попал в список значимых ядерных угроз — это связано с разработкой новейших ракетных систем, которые, по оценке американской разведки, потенциально могут достичь территории США за кратчайшее время.

Ранее сообщалось, что США выступили с инициативой о подготовке «большой сделки» с Белоруссией. Соответствующее предложение поступило главе республики Александру Лукашенко от имени президента США Дональда Трампа. Кроме того, американский лидер пригласил белорусского коллегу на встречу во Флориде.

Наталья Афонина
