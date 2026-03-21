США назвали Россию и ещё 4 страны главными угрозами безопасности

Правительство США представило ежегодный доклад разведывательного сообщества об угрозах безопасности (Annual Threat Assessment of the U.S. Intelligence Community 2026). В документе главными вызовами для национальной безопасности названы Россия, Китай, Иран, КНДР и Пакистан.

В числе глобальных и транснациональных угроз также перечислены ракетная опасность, миграционные процессы, киберугрозы, развитие технологий и ситуация в Африке.

Пакистан, кстати, впервые попал в список значимых ядерных угроз — это связано с разработкой новейших ракетных систем, которые, по оценке американской разведки, потенциально могут достичь территории США за кратчайшее время.