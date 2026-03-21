США временно разрешили продавать иранскую нефть

Соединённые Штаты выдали временную лицензию на продажу иранской нефти. Разрешение касается сырья, которое уже загрузили на танкеры до полуночи 20 марта. Об этом сообщило Министерство финансов США.

Документ разрешает операции по продаже, поставкам и выгрузке нефти и нефтепродуктов. Такие сделки можно проводить в течение месяца — до полуночи 19 апреля.

Лицензия содержит важные ограничения. Она запрещает любые операции с компаниями из КНДР, Кубы, а также из ДНР, ЛНР и Крыма. Запрет распространяется и на юридические лица, которые принадлежат или находятся под контролем этих организаций. То же правило действует для совместных предприятий с ними.

Ранее Ирак объявил форс-мажор на всех нефтяных месторождениях, где работают иностранные компании. Военные действия в регионе нарушили судоходство через Ормузский пролив. Из-за этого Ирак не может экспортировать большую часть своей нефти.