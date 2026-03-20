20 марта, 11:16

США запретили Кубе получать российскую нефть

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / MR.Zanis

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / MR.Zanis

Куба внесена в список стран, которым запрещено принимать российскую нефть. Как сообщает Bloomberg со ссылкой на обновлённую лицензию Минфина США, ограничение введено после того, как танкер с 700 тысячами баррелей топлива направился к острову.

Согласно документу, Куба включена в перечень государств, где запрещены любые сделки по продаже, доставке или выгрузке российской нефти и нефтепродуктов. До этого в такой список уже входили Иран, КНДР и освобождённые территории Украины.

Обновление санкционного режима связано с информацией о том, что российский танкер с 700 тысячами баррелей нефти может прибыть на Кубу уже к концу месяца. Остров находится под санкциями США с конца 1950-х годов, причём в последнее время администрация американского лидера ужесточила ограничительные меры. В Минфине США пояснили, что цель изменений — снизить давление на мировые нефтяные рынки на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.

Песков предупредил Европу: Россия может полностью развернуть нефть и газ в другую сторону
Песков предупредил Европу: Россия может полностью развернуть нефть и газ в другую сторону

При этом Россия не оставляет союзника без внимания. Как ранее заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, Москва находится в постоянном контакте с кубинскими властями и обсуждает возможные варианты помощи республике.

Наталья Афонина
