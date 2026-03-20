Песков: Россия находится на связи и обсуждает варианты помощи Кубе

Россия находится в постоянной связи с властями Кубы, обсуждаются варианты помощи дружественной республике. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Мы действительно обсуждаем с ними возможные варианты оказания помощи Кубе в той сложной ситуации, в которой она оказалась», — поделился представитель Кремля.

Ранее агентство Bloomberg заявило, что Россия отправила на Кубу два танкера с сырой нефтью. Причём груз необходимо будет переработать. В материале указывалось, что на это Гаване может потребоваться до месяца.