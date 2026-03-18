Военная операция против Кубы ударит по самим США, считает политолог

Старший научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Магомед Кодзоев в интервью «Ленте.ру» оценил возможные последствия гипотетического удара США по Кубе. По мнению эксперта, даже в окружении Дональда Трампа найдутся те, кто осознаёт катастрофичность такого шага.

Аналитик подчёркивает принципиальную разницу между Кубой и Венесуэлой. Остров Свободы находится в непосредственной близости от американского побережья Флориды. Любой гуманитарный кризис там обернётся прямыми и крайне болезненными последствиями для самих Штатов.

Поток беженцев, дестабилизация региона и удар по имиджу — вот лишь некоторые из рисков, которые неизбежно возникнут. В Вашингтоне не могут этого не понимать, поэтому даже в самой жёсткой риторике в отношении Гаваны есть сдерживающие факторы.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что после завершения военной операции против Ирана Вашингтон может переключить внимание на Кубу. По его словам, переговорный процесс с островным государством уже идёт. Дальнейшая судьба двусторонних отношений будет напрямую зависеть от того, смогут ли стороны прийти к соглашению. Тем временем на Кубе произошёл масштабный блэкаут, свет пропал полностью. Местные также жалуются на отсутствие какой-либо связи. Самая острая проблема — нехватка питьевой воды.