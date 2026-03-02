У Украины есть изделие, способное произвести ядерный взрыв мощностью до десяти килотонн, заявил эксперт по радиационной безопасности, бывший депутат Госдумы Максим Шингаркин. Однако, по его словам, полноценным оружием данная техника не является из-за несоответствия критериям безопасности, транспортировки и хранения.

Собеседник «Царьграда» допустил, что киевский режим может пойти на провокацию, устроив взрыв на своей территории и обвинив в этом Россию. Например, на фоне наступления или угрозы «захвата» Запорожской АЭС. В случае повреждения станции тактическим ядерным боеприпасом радиационный выброс может достичь Берлина.

«Проведут какое-нибудь наступление на Брянскую или Белгородскую область, создадут угрозу захвата Запорожской АЭС — и тут же взорвут у себя в тылу. После чего туда полетит всё мировое сообщество, а следы применения ядерного оружия — налицо», — раскрыл планы Киева эксперт.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Киев не ставит задачу победить в конфликте в привычном понимании. По его словам, для Украины «в текущей ситуации выжить и сохранить независимость уже будет победой».