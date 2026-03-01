Власти Украины собираются нивелировать острый кризис с дезертирством и пополнением рядов ВСУ за счёт вербовки иностранных подданных. Об этом в ходе совместного брифинга с главой Минобороны Нидерландов Дилан Йешильгез-Зегериус заявил министр обороны страны Михаил Фёдоров, сообщает «Страна.ua».

«В ближайшие месяцы вы увидите, как шаг за шагом мы начнём принимать конкретные решения. Мы уже начали много решений принимать, которые касаются других проблем», — заявил он.

По словам Фёдорова, для урегулирования ситуации с призывом граждан и нарушениями воинской дисциплины уже подготовлена специальная программа. Как утверждает министр, эта инициатива прошла «краш-тесты» в ходе консультаций с профессиональными военными и командным составом частей.

Ранее на Украине признали проблемы с соблюдением закона при проведении мобилизационных мероприятий. Сотрудники ТЦК нередко сами задерживают граждан, хотя по действующему законодательству такие действия должны выполнять исключительно полицейские.