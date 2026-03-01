Депутат Верховной рады сравнил принудительную мобилизацию с изнасилованием

Депутат Верховной рады Украины от партии «Слуга народа» Георгий Мазурашу выступил с жёсткой критикой методов мобилизации, применяемых в стране. В эфире YouTube-канала «Испанский стыд» он провёл резкое и провокационное сравнение.

«Если мы за насильственную мобилизацию, в таких формах, как бусификация, тогда мы и за изнасилования. Ну а что, ведь рождение ребёнка, генофонд, продолжение рода — очень благородное и нужное дело», — сказал он.

По его словам, власти, применяя жёсткие методы мобилизации, пытаются загнать в армию людей, которые не хотят участвовать в боевых действиях, не задумываясь о последствиях. Парламентарий отметил, что при подобной логике допустимо оправдывать любое принуждение «в интересах государства». В качестве примера он заявил, что по аналогии с мобилизацией мужчин можно было бы заставлять женщин рожать детей, поскольку это также необходимо стране. Мазурашу подчеркнул, что, по его мнению, в подобных вопросах не может существовать двойных стандартов.

Ранее на Украине признавали проблемы с соблюдением закона при проведении мобилизационных мероприятий. Сотрудники ТЦК нередко сами задерживают граждан, хотя по действующему законодательству такие действия должны выполнять исключительно полицейские.