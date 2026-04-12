«Позорная организация»: Трамп пригрозил НАТО пересмотром отношений из-за отсутствия поддержки

Американский лидер Дональд Трамп подтвердил намерение Вашингтона пересмотреть отношения с Североатлантическим альянсом. Причиной стала недостаточная помощь со стороны партнёров.

В эфире Fox News президент заявил: «Нам необходимо повторно изучить НАТО, поскольку они не пришли нам на помощь». Он подчеркнул, что критикует союзников из-за их решений по иранскому вопросу, и напомнил, что говорит об этом уже четверть века.

Глава Белого дома назвал альянс «позорной организацией», подчеркнув отсутствие поддержки. По его мнению, даже если бы ему удалось агрессивными методами вынудить партнёров действовать, те делали бы это неохотно и оставались бы в тылу.

Особое разочарование у Трампа вызвали Великобритания и Германия, которые он выделил для наиболее жёсткой критики. При этом американский руководитель напомнил Берлину, что США помогали европейцам в ситуации с Украиной.

Он также вновь обратил внимание на заявления немецкого руководства о том, что оно не вступало в конфликт с Ираном. В Вашингтоне намерены добиваться от союзников более решительных действий.

Напомним, ранее Трамп обрушился на НАТО с обвинениями из-за Ормузского пролива. По его мнению, отказ альянса помогать США связан либо со страхом, либо с жадностью.