Трамп предстал в образе Иисуса в белом хитоне

Президент США Дональд Трамп примерил на себя образ Иисуса Христа. Он опубликовал две ИИ-картинки в своей социальной сети Truth Social.

Трамп опубликовал ИИ-картинки в образе Иисуса Христа и с башней на Луне. Фото © Truth Social / realDonaldTrump

На первом изображении он в образе целителя (в белом одеянии и красной накидке) исцеляет лежащего на койке пациента. На фоне — американский флаг, Статуя Свободы, Капитолий и военные самолёты.

Следом президент выложил картинку с башней Trump на лунной поверхности. Никаких комментариев при. публикации картинов Трамп не оставил.

Ранее Дональд Трамп сообщил, что ВМС США в ближайшее время начнут морскую блокаду Ормузского пролива. Они перекроют движение для всех судов. При этом к операции присоединятся и другие государства.