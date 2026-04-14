Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 апреля, 23:57

Вэнс: США достигли целей в Иране и могут сворачивать войну

Администрация США считает, что цели военной операции против Ирана достигнуты. Теперь можно переходить к завершению конфликта. С таким заявлением выступил американский вице-президент Джей Ди Вэнс. По его словам, Вашингтон готов сворачивать активные действия.

«Я действительно считаю, что мы находимся в ситуации, когда наши цели достигнуты. Мы можем начать сворачивать это», — сказал он в прямом эфире телеканала Fox News.

Вэнс добавил, что предпочёл бы завершить операцию успешными переговорами. На вопрос ведущего о ситуации в Исламабаде вице-президент ответил — всё прошло хорошо и стороны добились большого прогресса.

Вэнс также заявил, что представители иранского и американского правительств впервые встретились на столь высоком уровне. Возможно, это произошло впервые при нынешнем руководстве Ирана. По его мнению, это хороший знак. Стороны продвинулись в переговорах. Теперь вопрос в том, готов ли Иран проявить гибкость и принять ключевые требования США.

Трамп утверждает, что Иран сам вышел на контакт с США и хочет заключить сделку

Ранее сообщалось, что второй раунд прямых переговоров между Ираном и США запланирован на четверг, 16 апреля, и пройдёт в Исламабаде. При этом президент Дональд Трамп объявил, что США вводят морскую блокаду иранских портов с 14 апреля.

Самые важные новости о конфликте на Ближнем Востоке — в специальном разделе Life.ru.

Лия Мурадьян
  • Новости
  • США
  • Иран
  • Джей Ди Вэнс
  • Война на Ближнем Востоке
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar